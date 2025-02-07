В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 7 февраля. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высокие показатели барометра сохранятся до конца следующей недели.

«Мощнейший антициклон установился над европейской частью России, над Уралом и над западной Сибирью. И погода определяется этим антициклоном (...) Вот сейчас давление в Москве 775 мм ртутного столба, а предыдущий рекорд для этого дня был 773,7. И оно продолжает повышаться», – пояснил синоптик в комментарии «Интерфаксу».

По его словам. Согласно расчетам, будет максимальным также в субботу, 8 февраля.

Вильфанд уточнил, что высокое давление, выше 770 мм ртутного столба, сохранится в воскресенье и понедельник. «И только, по расчетам, начиная с четверга, с 13 февраля, начнется понижение давления. Но все равно оно останется в течение всей второй половины недели около и выше нормы», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра России.

Москва, Анастасия Смирнова

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