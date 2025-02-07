МИД России отреагировал на идею ЕС создать «спецтрибунал по агрессии против Украины»

Запад подтверждает свой курс на слом международного права. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу высказываний главы евродипломатии Кайи Каллас о создании «спецтрибунала по агрессии против Украины».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобные инициативы «в одном ряду с незаконными односторонними санкциями и попытками своровать чужие суверенные активы».

«Обвинения России и российских должностных лиц в «агрессии» абсурдны, а несуразные конструкции, которые изобретаются вокруг этого, не имеют никакой юридической основы. Уверены, что государства Мирового большинства дадут им адекватную оценку», – отметила Захарова.

«При этом мы не устаем повторять, что все попытки бандеровского режима и его спонсоров переложить ответственность за свои преступления на кого бы то ни было обречены на провал. Украинские преступники, виновные в тяжких преступлениях против собственных и российских граждан, а также их приспешники, будут привлечены к справедливому легитимному суду и понесут заслуженное наказание. Расследование таких дел идет полным ходом», – обратила внимание официальный представитель МИД России.

«Так что реальное правосудие уже осуществляется. Госпоже К.Каллас надо быть поосторожнее», – заключила Захарова.

Москва, Анастасия Смирнова

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