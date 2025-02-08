На востоке Москвы ликвидируют крупный пожар, есть пострадавшие

На востоке Москвы на улице Электрозаводская идет ликвидация крупного пожара. Как сообщают в МЧС, горит административное здание бывшего завода. Восемь человек обратились за медицинской помощью, четверо госпитализированы, сообщили в экстренных службах.

Ранее в столичном главке уточнили, что пожар произошел в административном 5-этажном здании. Людей с верхних этажей спасали с помощью подъемных механизмов и спасательных устройств. Столичная прокуратура проводит проверку. По последним данным, эвакуированы 120 человек, спасены – 90. В пресс-службе столичного депздрава сообщили, что три человека госпитализированы в НИИ имени Склифосовского с отравлением продуктами горения.

По предварительным данным, пожар могла спровоцировать неисправность электропроводки. Точные причины пожара у наносят пожарные дознаватели.

Москва, Елена Васильева

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