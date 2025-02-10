В Москву возвращается зимняя погода

В московском регионе во второй половине недели ожидаются небольшие осадки на фоне постепенного похолодания и падения атмосферного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет колебаться в небольших пределах, близких к норме, а в субботу может оказаться на пару градусов ниже.

Как отмечают синоптики, в первой половине недели ночью в Москве до -8...-6°, по области – до -11...-6°. Днем в столице до -5...-3°, в Подмосковье – до -7...-2°.

В четверг, 13 февраля, днем местами возможен небольшой снег при температуре воздуха в Москве -5...-3°, по области – до -8...-3°.

В пятницу, 14 февраля, также вероятны небольшие осадки. Ночью подморозит до -9...-4°, днем -7...-2°. В субботу, 15 февраля, также возможен небольшой снег. Ночью до -13...-8°, днем -11...-6°.

Москва, Светлана Антонова

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