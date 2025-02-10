ФАС решила изучить цены на сухие строительные смеси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проанализировать цены на сухие строительные смеси. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Речь идет о штукатурке, шпаклевке, плиточном клее, гидроизоляционных составах, кладочных растворах и т.д. ФАС запросила у крупнейших производителей сухих строительных смесей сведения о производстве и реализации, информацию о полной структуре себестоимости и письменные пояснения о причинах изменения цен в случае повышения стоимости в 2024-2025 годах.

«Служба проанализирует представленную информацию и в случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства примет соответствующие меры реагирования», – заверяет ФАС.

Москва, Светлана Антонова

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