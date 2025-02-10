российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 февраля 2025, 20:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

ФАС решила изучить цены на сухие строительные смеси

Фото из архива официального сайта ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена проанализировать цены на сухие строительные смеси. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

Речь идет о штукатурке, шпаклевке, плиточном клее, гидроизоляционных составах, кладочных растворах и т.д. ФАС запросила у крупнейших производителей сухих строительных смесей сведения о производстве и реализации, информацию о полной структуре себестоимости и письменные пояснения о причинах изменения цен в случае повышения стоимости в 2024-2025 годах.

«Служба проанализирует представленную информацию и в случае выявления признаков нарушений антимонопольного законодательства примет соответствующие меры реагирования», – заверяет ФАС.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Экономика,