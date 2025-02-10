Россия кардинально пересмотрит обязательства перед недружественными международными организациями – Лавров

Москва намерена пересмотреть отношения с международными организациями, которые проводят антироссийскую политику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в некоторых случаях будут приняты кардинальные решения.

«Особенно обнаженно стремление к имперскому доминированию проявляется в превращении международных организаций в инструмент гибридной войны, в блокировании любых усилий, направленных на справедливое реформирование институтов глобального управления, которые создавались, прежде всего, по «лекалам» Запада. Имею в виду Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию. По сути, «коллективный Запад» рушит своими руками систему, которую выстраивал для обслуживания собственных финансово-экономических и торговых интересов в послевоенный период», – заявил Лавров, выступая на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника в Москве.

По его словам, в этих условиях обязательства России перед «организациями, в которых практикуются откровенно-дискриминационные подходы, где не соблюдается уставной принцип равноправия участников, нарушаются согласованные консенсусные процедуры, будут пересматриваться».

«Этот процесс уже начат. В отдельных случаях – пересматриваться кардинально», – подчеркнул глава МИД России.

«Ситуация, при которой Россия добросовестно придерживается всех своих обязательств, а другая сторона свои обязательства не исполняет, не может считаться нормальной и требует исправления. Если же по независящим от нас причинам сделать это не получится, то и цепляться за международные структуры, в которых «бал правят» государства с недружественными правительствами, не имеет смысла», – констатировал министр.

По его оценке, «ни в коем случае нельзя «зависать» в ожидании, что все как-нибудь само собой (как у нас говорят) «устаканится», «рассосется», вернется в прежнее состояние».

Москва, Анастасия Смирнова

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