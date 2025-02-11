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Вторник, 11 февраля 2025, 11:57 мск

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Москвичка ради наследства наняла мужу отравителя

Москвичка наняла киллера, чтоб избавиться от мужа.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Москве,

69-летняя подозреваемая разводилась с супругом и не хотела отдавать ему половину имущества. Чтобы закрепить все нажитое за собой как наследство, пенсионерка решила мужа убить. Она нашла исполнителя преступления и попросила его отравить супруга.

Мужчина «сдал» заказчицу в правоохранительные органы.

Пенсионерка внесла 1 миллион в качестве аванса, после чего правоохранители инсценировали убийство мужчины, а после дама передала киллеру оставшиеся 4 миллиона рублей и была задержана с поличным.

Москва, Елена Васильева

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