Москвичка ради наследства наняла мужу отравителя

Москвичка наняла киллера, чтоб избавиться от мужа.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Москве,
69-летняя подозреваемая разводилась с супругом и не хотела отдавать ему половину имущества. Чтобы закрепить все нажитое за собой как наследство, пенсионерка решила мужа убить. Она нашла исполнителя преступления и попросила его отравить супруга.
Мужчина «сдал» заказчицу в правоохранительные органы.
Пенсионерка внесла 1 миллион в качестве аванса, после чего правоохранители инсценировали убийство мужчины, а после дама передала киллеру оставшиеся 4 миллиона рублей и была задержана с поличным.
Москва, Елена Васильева
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