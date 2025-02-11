ФАС возбудила два дела по поводу рекламы «Газпромбанка»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Газпромбанка» после жалоб граждан на рекламные ролики этой кредитной организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется, один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 25% годовых, в другом – сообщалось, что по карте «Газпромбанка» предоставляется выгодный кэшбэк в размере 35% на все операции.

«Сведения о существенных условиях получения финансовых услуг в рекламе на радио отсутствовали. В поясняющих сносках к рекламе в видеоформате они были размещены трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени», – пояснили в ФАС.

В случае установления вины к банку будут применены меры административного воздействия.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube