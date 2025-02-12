В «ДОМ.РФ» назвали ориентировочные сроки оживления ипотечного кредитования

Доступное ипотечное кредитование в России может вернуться к началу 2027 года с понижением ключевой ставки Центробанка. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг в интервью РИА «Новости».

«Это сложный вопрос. Если опираться на тот сценарий по ставкам, который опубликовал Банк России, то привычная нам доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года – в 2027 году. До этого времени ставка все-таки будет еще высокой. Но при позитивном развитии событий мы можем увидеть тенденцию на снижение уже в конце этого года», – пояснил он.

Как считает руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ», ключевая ставка может начать снижаться уже в этом году, «но каких-то уровней однозначных она достигнет не раньше второго полугодия 2026 года – начала 2027 года», что также отразится на снижении ставок по ипотеке.

Москва, Светлана Антонова

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