Трамп готовит для России «сюрприз» на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Новый президент США Дональд Трамп практически ежедневно заявляет о «прогрессе» в урегулировании украинского конфликта, а накануне лидеры России и США в телефонном разговоре подтвердили намерение разрешить этот кризис.

Между тем, условия завершения конфликта пока не определены. Более того, США способны преподнести «сюрпризы» в этом отношении. Так, из заявлений американских чиновников и самого хозяина Белого дома следует, что Вашингтон сначала будет добиваться прекращения боевых действий на Украине, после чего дипломатическим путем намерен урегулировать проблему со всеми сторонами. При этом США не скрывают, что возможно дополнительное санкционное давление на Россию.

В Кремле со своей стороны подчеркивают, что Москва готова к переговорам по Украине, но не для временного перемирия, которое может быть использовано для перевооружения Киева. В то же время из «Незалежной» звучат крайне противоречивые заявления, из которых сложно однозначно понять, готов ли режим Зеленского к прекращению конфликта.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» обращается с вопросом к своим читателям: «Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?»

Варианты ответа:

Да, Трамп поможет урегулировать украинский конфликт

Нет, президент США готовит на Украине неожиданный «сюрприз» для России

Сомневаюсь, что конфликт разрешится только с помощью прекращения боевых действий

Решить украинский «кризис» может только Россия

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Москва, Редакция РИА «Новый День»

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