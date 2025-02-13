Зимняя погода в Москве задержится

В ближайшие дни в московском регионе сохранится зимняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в ночное время температура воздуха может опускаться до 15°, а днем возможен снег.

В пятницу, 14 февраля, небольшие осадки вероятны и в ночное время, когда подморозит в Москве до -8...-6°, а по области – до -11...-6°. Днем также ожидается снегопад при температуре в столице до -5...-3°, в Подмосковье 0 до -8...-3°.

В субботу, 15 февраля, также возможен небольшой снег. Ночью в Москве -10...-8°, по области -12...-7°. Днем -7...-5°, по области -10...-5°.

В воскресенье, 16 февраля, опять ожидается небольшой снег. Ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10°. Днем в Москве -8...-6°, по области -11...-6°.

В начале следующей недели ночью будет подмораживать до -15, днем прогнозируется до -10...-5°.

Москва, Светлана Антонова

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