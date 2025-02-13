Путин и Трамп обсудили возможность встречи в Эр-Рияде – Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл новые подробности вчерашних переговоров главы российского государства Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, встреча с президентом США возможна в Эр-Рияде и даже в Москве в День Победы 9 мая.

«Эр-Рияд фигурировал как возможное место встречи двух президентов во время беседы. Саудовская Аравия – это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит», – отметил Песков, отметив, что президент РФ будет рад встречи с американским лидером в Москве 9 мая на торжества в честь 80-й годовщины Великой Победы.

«Сейчас, после того как лидеры продемонстрировали политическую волю и дали все необходимые поручения своим помощникам для начала рабочих контактов, нужно чуть-чуть набраться терпения, этим рабочим контактам нужно развернуться. Это будет сделано в ближайшие дни и недели», – уточнил представитель Кремля, добавив, что на согласование встречи могут потребоваться месяцы.

Песков также сообщил, что вчерашний разговор Путина и Трампа был конструктивным и достаточно откровенным.

Москва, Анастасия Смирнова

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