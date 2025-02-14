В МВД сообщили о критической уязвимости популярного мессенджера

В системе безопасности мессенджера WhatsApp выявлена серьезная уязвимость, позволяющая шпионскому программному обеспечению автоматически проникать на устройства пользователей без их участия. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Установлено, что вредоносное ПО Graphite проникало на телефоны через зараженные PDF-файлы, распространявшиеся через групповые чаты. Для заражения не требовалось, чтобы пользователь открывал файл или переходил по ссылкам – установка трояна происходила автоматически», – пояснили в киберполиции.
Москва, Светлана Антонова
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