Названы лауреаты Евразийской философской премии

В Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Евразийской философской премии. Как сообщили в оргкомитете конкурса, имена главных мыслителей года определил Совет, куда вошли ведущие представители философской мысли из 20 вузов 10-ти городов России и ближнего зарубежья.

Премия «За вклад в философию» вручена посмертно Александру Перцеву – доктору философских наук, почетному профессору Уральского Университета. Награду приняла его вдова Ирина Соковнина.

В номинации «Лучшая российская философская книга» лауреатами признаны Борис Капустин («Обуздание негативного. Критика современности») и Илья Докучаев («Бытие и истина: очерки конституологической метафизики»).

«За работу по истории русской философии» награжден Рустем Вахитов за книгу «Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф».

За «За работы в области философской компаративистики» премии удостоены Андрей Смирнов (журнал «Ишрак. Журнал исламской философии». «Всечеловеческое vs. Общечеловеческое») и Анатолий Колесников («Хайдеггер как пионер межкультурной философии»).

В номинации «За проекты в области философии» победили цикл просветительских проектов «Дом Лосева – научная библиотека и мемориальный музей» и журнал «Логос» (главный редактор Валериан Анашвили).

«За исследование в области этики и традиционных ценностей» премия вручена Александру Секацкому с работой «Этика под ключ»

«За работу в области философской футурологии» награждена коллективная монография под редакцией Марии Федоровой «Образ будущего в политической философии XX-XXI веков».

В номинации «За перевод зарубежного философского труда» лауреатами признаны научный редактор Александр Павлов и переводчик Николай Проценко (Дэвид Харви «Состояние постмодерна. Исследование истоков культурных изменений») а также Галина Вдовина и Владимир Лосский («Отрицательное богословие и познание Бога у Мейстера Экхарта»).

Победителем номинации «За исследование незападных философских традиций» стала работа «История арабо-мусульманской философии: Учебник и Антология» под редакцией Андрея Смирнова.

«Молодым талантом в философии» признан Владимир Сидорин – руководитель сектора истории русской философии ИФ PAH.

Специальной премии «За мужество в философии» удостоено Луганское философское (Монтеневское) общество. Награду вручили члену доценту кафедры философии, истории и педагогики Луганского ГАУ Нине Ищенко и поэтессе, преподавателю Елене Заславской.

Вместе с тем специальной премией «Поколение победителей» награжден Давид Дубровский – доктор философских наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны, специальной премии Памяти удостоен Леонид Ионин – доктор философских наук, профессор, а «Событием года» признан Международный Кантовский конгресс «Мировое понятие философии» – ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».

«В наше время, когда мир меняется, нужны новые идеи, и они должны появляться в России. Одна из целей премии – сделать так, чтобы российская философия была ближе к обществу. Философия не только влияет на духовное развитие, но и на технический и культурный прогресс. В истории мировыми лидерами становились страны, где жили великие мыслители. Развитие философии сегодня – это гарантия процветания России. Надеюсь, молодежь будет слушать философов, а не блогеров и артистов», – отметил секретарь оргкомитета премии, депутат Госдумы, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев.

Премия учреждена при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также ведущих философских сообществ России: Института философии РАН, Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Философского факультета СПбГУ, факультета гуманитарных наук ВШЭ и Российского философского общества.

Москва, Светлана Антонова

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