Погода в Москве всё ещё отстаёт от климатической нормы

В ближайшие дни в московском регионе сохранится отставание температуры от климатической нормы примерно на 3 градуса. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в начале и середине недели местами ожидается снег, а атмосферное давление будет плавно расти.
«До четверга Москва и Московская области будут находиться в тыловой части обширного циклона, на пути холодных воздушных масс, перемещающихся с севера. Затем высотные потоки начнут меняться на западные. Вместе с ними с запада начнет распространяться антициклон», – уточнили синоптики.
На текущей неделе ночью будет подмораживать до -15°, а в светлое время суток в начале недели температура будет колебаться в пределах -10...-5°.
В среду, 19 февраля, днем в Москве прогнозируется -6...-4°, по области -8...-3°. Похожая погода ожидается и в последующие дни.
Москва, Светлана Антонова
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