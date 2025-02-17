В Кремле отказались делать прогнозы по переговорам в Эр-Рияде

Прогнозы относительно итогов переговоров представителей России и США по Украине преждевременны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии американской телекомпании CNN.

«Это хорошо и очень позитивно, что мы собираемся вместе, чтобы обсудить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте подождем до вторника и посмотрим, как начнется диалог», – сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Москву на переговорах в Эр-Рияде будут представлять помощник главы российского государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Вашингтона приедут госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф.

Москва, Светлана Антонова

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