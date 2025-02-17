Мишустин денонсировал очередное соглашение с Украиной

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона «O международных договорах Российской Федерации» прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в г. Москве 20 марта 2012 года», – говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.

Министерству иностранных дел РФ поручено сообщить о решении украинской стороне.

Москва, Светлана Антонова

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