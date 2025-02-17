российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 февраля 2025, 00:48 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мишустин денонсировал очередное соглашение с Украиной

Архив. Фото: кадр из трансляции правительства РФ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 37 федерального закона «O международных договорах Российской Федерации» прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в г. Москве 20 марта 2012 года», – говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.

Министерству иностранных дел РФ поручено сообщить о решении украинской стороне.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

«Впадать в эйфорию нет смысла»: в Эр-Рияде начнется подготовка к переговорам Путина и Трампа / В Кремле отказались делать прогнозы по переговорам в Эр-Рияде / ЕС надеется разместить на Украине до 30 тысяч солдат-миротворцев / ВСУ атаковали школу в Курской области / Небензя допустил скорое завершение «горячей фазы» конфликта на Украине / Настрой деловой: помощник Путина прокомментировал старт переговоров по Украине в Эр-Рияде / Американская газета опубликовала вероятный сценарий завершения конфликта на Украине / Армия России освободила ещё один поселок в Курской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Украина,