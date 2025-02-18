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Вторник, 18 февраля 2025, 17:32 мск

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Москва и Вашингтон договорились о взаимном дипломатическом «перемирии»

Россия и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в столицах обоих государств. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с представителями администрации США. По его словам, в ближайшее время пройдет встреча для устранения барьеров в работе посольств.

Глава МИД России отметил, что это первая срочная тема, которая обсуждались на переговорах в Эр-Рияде. «Обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России. Снять те препоны, которые долгие годы, прежде всего от администрации Байдена прежде всего строились на направлении наших дипломатических миссий, серьезно затрудняя их работу», – сказал Лавров, напомнив о высылке дипломатов, арестах российской недвижимости и других проблемах в работе дипломатов.

Эр-Рияд, Анастасия Смирнова

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Метки / США

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