Российские мукомолы заявили о риске массовых банкротств в отрасли

Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил о возможных массовых банкротствах в отрасли. В письме на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут подчеркивается, что мукомолы оказались в критической ситуации на фоне дорогих кредитных ресурсов.

«Коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25%, и при существующих оптовых ценах на муку приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий, и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию. Такое, к сожалению возможно, так как в опубликованном Минсельхозом «Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 05 февраля 2025 г» выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства не предусмотрено», – говорится в заявлении Союза.

Предприятия отрасли просят главу Минсельхоза оказать господдержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.

Москва, Светлана Антонова

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