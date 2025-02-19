российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 февраля 2025, 17:05 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Российские мукомолы заявили о риске массовых банкротств в отрасли

Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий предупредил о возможных массовых банкротствах в отрасли. В письме на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут подчеркивается, что мукомолы оказались в критической ситуации на фоне дорогих кредитных ресурсов.

«Коммерческое кредитование в настоящее время возможно по ставке выше 25%, и при существующих оптовых ценах на муку приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий, и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию. Такое, к сожалению возможно, так как в опубликованном Минсельхозом «Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 05 февраля 2025 г» выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства не предусмотрено», – говорится в заявлении Союза.

Предприятия отрасли просят главу Минсельхоза оказать господдержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, правительство РФ, ЦБ РФ,