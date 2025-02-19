Против скандального экс-депутата Госдумы возбуждено новое уголовное дело

Против скандального политика, экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, который признан в России иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов, возбуждено новое уголовное дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ) и организации террористического сообщества (ч.1 и ч.2 ст. 205.4 УК РФ). Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Как уточнил Центра общественный связей ФСБ, основанием для возбуждения уголовного дела послужили достоверные данные об учреждении политиком в Польше в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов»** (в апреле 2023 года Генпрокуратурой РФ деятельность этой организации признана нежелательной на территории России). Целью этой структуры является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в РФ.

В спецслужбе обратили внимание, что Пономаревым* с 2022 по 2024 годы проведено семь сессий, участие в которых приняло более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня, которыми разработаны и приняты более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, в числе которых «Конституция новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.

«Для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем И. Пономаревым* организовано взаимодействие с одним из украинских военизированных подразделений (включенного в список организаций, признанных террористическими)», – уточнили в ФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении политика-иноагента и его пособников.

*признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов

** организация, признана нежелательной в России

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube