Кремль готов к провокациям по срыву диалога Москвы и Вашингтона

Противники восстановления отношений Москвы и Вашингтона будут пытаться его подорвать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину.

«Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. И, очевидно, что эти «те» будут что-то делать, чтобы подорвать этот диалог», – сказал представитель Кремля, отметив, что в этом отношении «нужно быть начеку».

Песков не смог уточнить, когда возможна личная встреча президентов РФ и США. «Встреча должна быть подготовленная, поэтому говорить сейчас, сколько уйдет на это времени – дни или недели, невозможно», – сказал он.

«Но по крайней мере в Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее. Условились немедленно начать конкретную субстантивную подготовку», – уточнил спикер Кремля.

Москва, Светлана Антонова

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