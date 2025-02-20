Лавров: Россия способна самостоятельно развивать свои территории в Арктике и не намерена никому в этом уступать

Россия способна самостоятельно развивать свои территории в Арктике. Об этом сообщил, выступая перед депутатами в Госдуме, министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что страна не собирается идти на уступки в этом вопросе.

«Что касается Арктического совета, нас никто оттуда не выгонял. Это сделать невозможно. <…> Мне кажется, что самое главное делать свое дело, продвигать свои планы, реализовывать их, и остальные пускай наблюдают за тем, что мы в общем-то можем и в одиночку развивать свою территорию, свои воды, не только территориальные, но и на шельфе», – цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД напомнил, что Россия является самой крупной арктической державой с наиболее протяженной береговой линией и развитой инфраструктурой в виде Северного морского пути.

Он добавил, что власти страны уделяют огромное внимание обустройству Арктики, как стратегического ресурса, делая все для повышения комфорта живущих на этой территории людей.

«Нам надо работать. Нам не надо вставать в позу обиженных – это ни к чему не приведет. Мы не хотим никому причинять вреда, но и своего не отдадим», – высказал мнение руководитель внешнеполитического корпуса.

Кроме того, министр указал, что у партнеров России по Арктическому совету нет альтернатив, кроме как вернуться к нормальному сотрудничеству.

«Вести» напоминают, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом России ввиду значения этого региона для обороны, логистики и энергетического потенциала страны. По итогам ПМЭФ-2024 были определены ключевые задачи по развитию Арктики. Главная – развитие Северного морского пути «как кровеносной системы всех территорий Арктики и Крайнего Севера».

Москва, Елена Васильева

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