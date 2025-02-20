Путин сегодня проведет международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня проведет международный телефонный разговор. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня», – пояснил Песков и напомним, что Путин в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге заявил о своем желании провести «ряд телефонных разговоров».

Москва, Елена Васильева

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