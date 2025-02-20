В Москву вернется оттепель

В ближайшие дни в московском регионе дневная температура воздуха вновь приблизится к нулевой отметке. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в темное время суток будет подмораживать, поэтому местами возможна гололедица.

В пятницу, 21 февраля. Ночью в Москве ожидается до -13...-11°, по области – до -16...-11°. Днем в столице -5...-3°, в Подмосковье – до -7...-2°.

В субботу и воскресенье, 22 и 23 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -12...-10°, по области -15...-10°. Днем в столице -3...-1°, в Подмосковье -6...-1°.

В понедельник и вторник, 24 и 25 февраля, прогнозируется похожая погода.

Москва, Светлана Антонова

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