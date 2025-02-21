Телефонные диверсанты: названы главные слова-маркеры, которые используют в разговорах провокаторы

Эксперты определили список ключевых слов-маркеров, которые используют телефонные провокаторы, чтобы вынудить россиян совершать диверсии с нападением на социальные и административные объекты. Как сообщил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, в списке таких фраз «вернем украденные деньги» или «участвуешь в спецоперации».

По его словам, также мошенники часто провоцируют россиян словами «помогаешь поймать мошенников/преступников», «получишь вознаграждение», «спасаешь родственников», «прекратим уголовное преследование в отношении вас/ваших родственников».

«Если вы или ваш родственник слышали что-то из этого от звонящего незнакомца – это однозначная попытка провокации, срочно прекращайте разговор. Риск попасть под влияние мошенника сводится к нулю, если вы не начнете диалог», – пояснил Велигодский, слова которого приводит ТАСС.

Согласно его данным, только в 2024 году россияне под влиянием телефонных мошенников совершили порядка 350 нападений на социальные и административные объекты, а пик атак пришелся на декабрь.

Москва, Светлана Антонова

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