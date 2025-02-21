ФАС обратила внимание на заоблачные «ценники» на воду во «Внуково»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило антимонопольные дела по признакам монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах аэропорта «Внуково». Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование ведется в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».

«В рамках рассмотрения дел антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта», – уточнили в ФАС.

Если в действиях ООО «Регстаэр-М» подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы, пояснили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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