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Пятница, 21 февраля 2025, 19:32 мск

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ФАС обратила внимание на заоблачные «ценники» на воду во «Внуково»

Фото из архива официального сайта ФАС

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило антимонопольные дела по признакам монопольно высоких цен на питьевую воду в «стерильных» зонах аэропорта «Внуково». Как сообщила пресс-служба ведомства, расследование ведется в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».

«В рамках рассмотрения дел антимонопольный орган проверит обоснованность ценообразования на питьевую воду в границах двух изолированных зон (внутренние и международные вылеты) московского аэропорта», – уточнили в ФАС.

Если в действиях ООО «Регстаэр-М» подтвердятся факты нарушения антимонопольного законодательства, обществу будут выданы обязательные к исполнению предписания о снижении стоимости питьевой воды, а также назначены штрафы, пояснили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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