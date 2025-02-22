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Суббота, 22 февраля 2025, 10:58 мск

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МИД сообщил о подготовке новой встречи представителей России и США

В ближайшие две недели планируется встреча представителей Вашингтона и Москвы на уровне глав профильных ведомств. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА «Новости». По его словам, переговоры пройдут в третьей стране, сейчас согласовывают конкретное место.

«Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель», – пояснил Рябков.

«Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам (раздражителей в отношениях). Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки», – уточнил замглавы МИД России.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / США

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