Стали известны сроки нового раунда переговоров России и США

Новый раунд переговоров представителей России и США запланирован на конец следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.
«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», – сказал замглавы МИД России.
По его словам, встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.
Москва, Светлана Антонова
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