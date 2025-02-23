Стали известны сроки нового раунда переговоров России и США

Новый раунд переговоров представителей России и США запланирован на конец следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», – сказал замглавы МИД России.

По его словам, встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube