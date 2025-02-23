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Воскресенье, 23 февраля 2025, 19:34 мск

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Стали известны сроки нового раунда переговоров России и США

Новый раунд переговоров представителей России и США запланирован на конец следующей недели. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», – сказал замглавы МИД России.

По его словам, встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / США

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