Путин обсудил с Си мировую политику и визит в Москву на 9 мая

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает Центральное телевидение Китая, он состоялся во второй половине дня в понедельник. Президент РФ Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина о контактах России и США. Пекин выразил поддержку диалогу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал председателя КНР о состоявшихся в последнее время российско-американских контактах, – говорится в сообщении Кремля. – С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США, а также готовность содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта».

Стороны подчеркнули, что Москва и Пекин являются важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах.

Разговор Путина и Си Цзиньпина носил теплый и дружеский характер, отметили в Кремле. Как добавляет агентство Xinhua, китайский лидер указал на добрососедский характер отношений, поддерживаемых между Пекином и Москвой. По его словам, КНР и Россия «делят беды и трудности, добиваясь общего развития».

Путин и Си Цзиньпин подтвердили график предстоящих встреч на высшем уровне в связи с празднованием в Москве 80-летия Победы.

Москва, Елена Васильева

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