Погода в Москве: синоптики предупредили о сильных перепадах температуры

В московском регионе до конца календарной зимы сохранится антициклональная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, атмосферное давление будет высоким, суточный ход температуры значительным и при этом обойдется без осадков.
В ночь на вторник, 25 февраля, в столице ожидаются заморозки до -17°, в Подмосковье – до -20°. Днем в Москве потеплеет -3...-1°, по области -6...-1°.
В среду, 26 февраля, ночью в столице прогнозируется до -14°, по области – до -16°. В дневное время температура воздуха повысится до нулевой отметки.
В последующие дни до конца недели ожидается похожая погода с ночными заморозками и дневным потеплением.
Москва, Светлана Антонова
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