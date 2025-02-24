Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, нынешнее руководство Украины превратило свою страны в подобие частной военной компании.

«За прошедшие три года Украина получила западной помощи на сотни миллиардов долларов, в страну рекой текли западные вооружения и наемники, ее снабжали разведданными. Иными словами, Украина стала чем-то вроде ЧВК (частной военной компании), воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО», – констатировал Небензя (цитата по ТАСС).

В то же время постпред РФ обратил внимание, что, несмотря такую гигантскую поддержку, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени.

«Киевский режим, находясь на грани сокрушительного военного поражения, бессмысленно бросает умирать десятки тысяч украинских мужчин и женщин, подавляющее большинство которых приходится мобилизовывать насильно», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

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