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Понедельник, 24 февраля 2025, 22:14 мск

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Капитуляция Киева неизбежна

Фото: скрин видео российского постпредства при ООН

Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, нынешнее руководство Украины превратило свою страны в подобие частной военной компании.

«За прошедшие три года Украина получила западной помощи на сотни миллиардов долларов, в страну рекой текли западные вооружения и наемники, ее снабжали разведданными. Иными словами, Украина стала чем-то вроде ЧВК (частной военной компании), воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО», – констатировал Небензя (цитата по ТАСС).

В то же время постпред РФ обратил внимание, что, несмотря такую гигантскую поддержку, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени.

«Киевский режим, находясь на грани сокрушительного военного поражения, бессмысленно бросает умирать десятки тысяч украинских мужчин и женщин, подавляющее большинство которых приходится мобилизовывать насильно», – подчеркнул Небензя.

Нью-Йорк, Светлана Антонова

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