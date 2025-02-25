Европа не может ничего требовать от России – Путин

Европа не может ничего требовать от России. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя требования европейских лидеров непременно включить их в переговорный процесс по Украине.

«Требовать здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого», – отметил глава государства, цитата по «Российской газете».

По словам Путина, Европа тысячелетиями требует от своих вассалов чего угодно.

Глава государства предложил европейским лидерам со своими требованиями «посидеть дома и подумать над тем, как они дошли до жизни такой».

Москва, Елена Васильева

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