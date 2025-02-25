РАНХиГС переживает реорганизацию: из 14 филиалов останется 5

Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) переживает реорганизацтию. К лету текущего года вместо 14 филиаов в вузе останется 5, рассказал «Ведомостям» ректор Алексей Комиссаров. По его словам , речь идет о следующих направлениях: Институт госслужбы и управления, где будут готовить будущих госслужащих, Институт права и национальной безопасности с программами по юриспруденции и всем, что связано с нацбезопасностью, Институт экономики, математики и информационных технологий. Четвертый институт будет новый – это Институт управления, куда перешли все программы по менеджменту. И пятый – Институт общественных наук, т. е. социогуманитарное направление.

По словам Комиссарова, программы (всего их 4500) остальных подразделений перейдут в эти пять структур. Также останется Институт бизнеса и делового администрирования, который будет специализироваться только на бизнес-образовании – программах MBA, сказал Комиссаров. Сохранится отдельный общеакадемический факультет, где будут сосредоточены кафедры по тем дисциплинам, которые нужны для всех остальных институтов: истории, иностранным языкам, физкультуре и т. д.

По его словам, многие абитуриенты не понимали разницы между специальностями, по которым обучают в рамках разных институтов. При этом сами институты конкурировали за абитуриентов. По словам Комиссарова, есть байки «о том, что на днях открытых дверей будущих студентов отлавливали чуть ли не у дверей вагонов метро и предлагали максимальные скидки на обучение», если они будут поступать в конкретные институты. «При этом разницу между программами практически никто не мог понять», – сказал он.

Реструктуризация академии к приемной кампании 2025 года должна завершиться, соответственно, абитуриенты этого года будут выбирать для поступления один из пяти институтов, поясняет ректор. Сокращения профессорско-преподавательского состава не планируется, некоторые преподаватели перейдут в другие институты РАНХиГС.

Но сокращения затронут административно-управленческий блок, сказал Комиссаров.

«Исторически так сложилось, что в академии было большое количество независимых центров, институтов, структур, всего около 100, причем у каждого свои программы и стандарты. В этом есть и плюсы, и минусы. Главный плюс – это многообразие и хорошая конкуренция. Минус – иногда происходит потеря в качестве в случае стремления за финансовыми показателями и неэффективное использование научного потенциала академии, ее профессорско-преподавательского состава. Когда каждый живет в своей маленькой организации, то нет возможности использовать весь потенциал академии. В результате программы отличаются по качеству», – говорит Комиссаров.

Изменения запланированы и в филиальной сети академии – сейчас у РАНХиГС 47 филиалов. По словам Комиссарова, планируется оставить около 40. В частности, обсуждается закрытие филиалов во Владивостоке и Балакове Саратовской области. «Но параллельно с этим мы будем открывать представительства РАНХиГС. Филиалы – это полноценные образовательные структуры. А представительства будут заниматься только программами дополнительного образования без собственного штата преподавателей. Задача представительств будет в том, чтобы наладить максимально тесное взаимодействие с муниципальными, региональными властями, компаниями в регионе и предлагать для них программы дополнительного образования», – цитирет Комиссарова газета «Ведомости»,

Москва, Елена Васильева

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