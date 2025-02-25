Renault при возвращении в Россию придется возместить «АвтоВАЗу» более 100 млрд рублей

Французской группе Renault придется возместить порядка 112,5 млрд рублей инвестиций, если компания решит вернуть свою долю в «АвтоВАЗе». Об этом сообщил президент тольяттинского автопроизводителя Максим Соколов.

«В 2023 году наш объем инвестиций составил более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году эта цифра вплотную приблизилась к 40 млрд, а в нашем плане на текущий 2025 год эта цифра будет, наверное, минимум 45 миллиардов. То есть понятно, что эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать. Таким образом цена входа не будет равна цене выхода – за один рубль», – цитирует РИА «Новости» главу «АвтоВАЗа».

Соколов уточнил, что Renault, будучи акционером «АвтоВАЗа», в начале 2020-х годов ежегодно инвестировал в развитие предприятия около 20-22 млрд рублей, что меньше нынешних объемов.

Группа Renault ушла из России весной 2022 года, передав в госсобственность РФ в рамках символической «сделки за рубль» 67,69% акций «АвтоВАЗа» (сейчас – у ФГУП «НАМИ») и 100% завода «Рено Россия» (у правительства Москвы). При этом сделка предусматривала лишь опцион на обратный выкуп Renault своей доли в «АвтоВАЗе» в течение шести лет.

Генеральный директор Renault Лука де Мео на прошлой неделе заявлял, что компания не исключает возвращения в Россию.

Тольятти, Светлана Антонова

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