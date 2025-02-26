США отстранились от антироссийского заявления ВТО

Вашингтон намерен воздержаться от участия в совместном заявлении Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением «агрессии» России на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Агентство обращает внимание, что США впервые не поддержали заявление, которое ежегодно выходит с февраля 2022 года, что может свидетельствовать о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

По сведениям Reuters, с антироссийским заявлением согласились более 40 членов, включая ЕС, Великобританию, Канаду и Австралию.

Вашингтон, Светлана Антонова

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