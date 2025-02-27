Начало весны в Москве будет со снегом

В первых числах марта в московском регионе изменится характер погоды. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, ожидается понижение атмосферного давления и снегопады, хотя суточный ход температуры будет ещё значительным.

Так, в субботу, 1 марта, ночью ещё преимущественно без осадков при температуре в Москве -7...-5°, а по области – до -10° и местами до -15°. Днем возможен местами небольшой снег. При этом температура в столице повысится до 1...3°, в Подмосковье – до -2...3°. Местами гололедица.

В воскресенье, 2 марта, вновь прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. Температура ночью в Москве -5...-3°, по области -8...-3°. Днем в столице 0...2°, в Подмосковье -3...2°.

В начале следующей недели ожидаются похожие погодные условия.

Москва, Светлана Антонова

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