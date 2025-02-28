Москву ждет экстремально теплая весна

В Москве весной ожидается экстремальное тепло ожидается – в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», – рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что сейчас все модели указывают на то, что в Москве температура воздуха и в марте, и в апреле, и в мае будет с температурным режимом выше климатической нормы.

«Но если в марте и апреле все-таки отдельные модели дают значительную аномалию, где-то плюс два-три градуса, то май хоть и тоже будет с температурой выше нормы, но всего на градус-полтора. Опять же это сегодняшнее видение процесса, и оно будет уточняться», – подчеркнула Позднякова.

Москва, Елена Васильева

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