Шойгу прибыл в Китай на переговоры

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

«Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. В ходе однодневного визита запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И», – говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

В Совбезе отметили, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства. Это второй визит Шойгу в Китай за последние три месяца.

Пекин, Елена Васильева

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