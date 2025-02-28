Мошенники выманили у 93-летней бабушки почти 4 млн рублей

Москва (Новый День, Елена Васильева)– мошенники выманили у 93-летней бабушки почти 4 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба полиции столицы, жертва «развода» обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ей два дня подряд через мессенджер звонили с разных номеров «сотрудники сотовой связи и Росфинмониторинга» и убеждали, что ей необходимо «сохранить» деньги. Для этого она должна собрать сбережения и передать курьеру.

В итоге пенсионерка собрала более 3,8 миллиона рублей и передала их курьеру, подъехавшему к ее дому.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

В полиции в очередной раз напоминают о бдительности и том, что не следует доверять свои деньги незнакомым людям, которые предлагают сберечь их на «безопасных счетах».

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