Ничего святого – Песков прокомментировал покушение на крымского митрополита Тихона

Киевский режим ничем не гнушается в своей террористической активности, и предотвращенное ФСБ России покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона лишь свидетельствует об этом. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем, – прокомментировал представитель Кремля. – Нет ничего святого, это еще раз подтверждается. Вот и все, что можно сказать».

Напомним, что сегодня спало известно о задержании двух человек по подозрению в подготовке теракта в отношении митрополита Тихона.

ВСУ завербовали россиянина и украинца – чтеца Никиту Иванковича помощника митрополита Дениса Поповича. Они планировали использовать взрывное устройство, чтоб взрывать митрополита в Сретенском монастыре.

Москва, Елена Васильева

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