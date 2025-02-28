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Пятница, 28 февраля 2025, 14:09 мск

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Не договорились? В Кремле отказались комментировать итоги стамбульских переговоров с Вашингтоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался подводить итоги вчерашних переговоров в Стамбуле представителей Москвы и Вашингтона. По его словам, информацию нужно ждать по линии дипломатических ведомств.

«Все-таки делегации были на уровне наших дипломатических ведомств, поэтому информацию нужно ожидать оттуда», – представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»), отвечая на вопрос, о чем шла речь на переговорах в Стамбуле и о чем стороны смогли договориться.

Напомним, вчерашние переговоры в Стамбуле продлились более шести часов. Официальных комментариев по итогам этих консультаций до сих пор не последовало.

Накануне в МИД России рассчитывали, что эта встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят к преодолению возникших с американской стороной разногласий и укреплению мер доверия.

Москва, Анастасия Смирнова

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