«Условлено продолжать диалог…» МИД России сообщил об итогах переговоров в Стамбуле

Вчерашние переговоры представителей Москвы и Вашингтона в Стамбуле прошли «в содержательном и деловом ключе, условлено продолжать диалог по данному каналу». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.
В ведомстве уточнили, что согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей.
«Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 гг. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», – отмечается в сообщении МИД России.
Москва, Светлана Антонова
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