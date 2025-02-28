российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2025, 18:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Почетный караул ВС Сербии примет участие в Параде Победы в Москве

Фото: официальный сайт министерства обороны Сербии

Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«От вооруженных сил, у нас есть почетный караул», – сказал собеседник агентства, заверив, что их участие подтверждено.

В МИД Росси ожидают, что все лидеры ряда иностранных государств будут 9 мая в Москве. Это касается также государств-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Европа

На митинге в Афинах протестующих разгоняли слезоточивым газом / Евросоюз собирается заключить крупнейшую сделку с Индией / В Норвегии могут провести новый референдум по вступлению в ЕС / Напавшие на консульство РФ в Марселе отправлены под домашний арест / Эрдоган высказался о перспективах мира на Украине / Лондон предложит Трампу вариант размещения миротворцев на Украине / В Кремле назвали самозванцем «верховного представителя» Шмидта и выступили в защиту президента Республики Сербской / Вашингтон введет пошлины для ЕС и поддержит «европейское миротворчество» на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Сербия,