Почетный караул ВС Сербии примет участие в Параде Победы в Москве

Сербия планирует направить почетный караул вооруженных сил страны для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«От вооруженных сил, у нас есть почетный караул», – сказал собеседник агентства, заверив, что их участие подтверждено.

В МИД Росси ожидают, что все лидеры ряда иностранных государств будут 9 мая в Москве. Это касается также государств-членов ОДКБ, а также национальные военные контингенты.

Москва, Анастасия Смирнова

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