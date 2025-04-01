Москва передала США и ООН данные о нарушениях Киевом моратория на обстрелы

Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию о нарушениях Киевом моратория на атаки энергетических объектов. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета безопасности под председательством главы государства Владимира Путина.

«Перечень нарушений, которые привел [глава Минобороны РФ] Андрей Белоусов на совещании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, и мы направили его нашим представителям в ООН и в ОБСЕ, чтобы они в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если можно назвать ее властью», – сказал Лавров (цитата по РИА «Новости»).

При этом глава МИД России подчеркнул, что Москва со своей стороны соблюдает мораторий.

«Российская армия соблюдает мораторий, который президент приказал строго соблюдать еще в ходе телефонного разговора с [президентом США Дональдом] Трампом 18 марта», – сказал Лавров.

Шеф российской дипломатии напомнил, что после распоряжения главы государства уничтожить семь беспилотников, которые в тот момент летели атаковать цели на Украине, были уничтожены российскими средствами ПВО и самолетом, который дежурил в то время в небе. «И с тех пор мы этой договоренности с президентом Трампом придерживаемся на сто процентов», – констатировал Лавров.

Москва, Светлана Антонова

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