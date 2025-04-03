Пьяный посетитель кафе громко матерился и требовал включить песню «Море» Муслима Магомаева

В центре Москвы посетитель кафе устроил дебош из-за песни Муслима Магомаева. Как сообщает пресс-служба столичного управления Росгвардии, инцидент произошел в заведении на улице Усачева. Выпивший посетитель начал приставать к другим гостям заведения и персоналу, громко матерился и требовал включить песню «Море» Муслима Магомаева. Сотрудники кафе отказались и нажали тревожную кнопку.

Прибывший наряд задержал мужчину и доставил в отделение полиции. Дебоширом оказался 44-летний житель Липецка. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

Москва, Елена Васильева

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