В ближайшие дни в московском регионе резко похолодает. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет примерно на пару градусов ниже климатической нормы.

В ночь на пятницу, 4 апреля, местами возможны заморозки -2°. Днем в Москве воздух ещё прогреется до 13...15°, по области – до 11...16°, но при этом возможен порывистый ветер до 17 м/с.

В субботу 5 апреля, новью температура будет колебаться около нулевой отметки. Днем ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Москве прогнозируется 5...7°, по области – до 4...9°.

В воскресенье, 6 апреля, вероятен снег. Ночью похолодает в Москве до -3...-1°, по области – до -6...-1°. Днем также будут осадки, а температура будет колебаться около нулевой отметки. Местами возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В начале новой недели характер погоды существенно не изменится.

Москва, Светлана Антонова

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