Резкое похолодание и снег: в Москве объявлено штормовое предупреждение на выходные

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как пояснили в столичном главке МЧС, в выходные ожидается похолодание, осадки в виде снега и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение ранее распространил подмосковный главк МЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, начиная со второй половины дня 5 апреля на территории г. Москвы и Московской области ожидается ухудшение погодных условий. Вечером температура воздуха понизится до 0…5, а в воскресенье, 6 апреля, ожидается дальнейшее понижение температуры: ночью -6…-1, днем -2…3. Прогнозируется снег, мокрый снег, преимущественно в южных и юго-восточных районах. Местами порывы ветра до 17 м/с. На дорогах местами гололедица.

Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждения автотранспорта, – предупредили в МЧС.

Москва, Светлана Антонова

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