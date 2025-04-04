В Москве арестован гендиректор крупного производителя подсолнечного масла

Тверской районный суд Москвы арестовал генерального директора ООО «Компания Благо» Дмитрия Фосмана, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Фосман пробудет в СИЗО как минимум два месяца. При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Фосману иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Подробности уголовного дела пока не приводятся.

ГК «Благо» – один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России, под управлением которого находится семь заводов. Компании принадлежат бренды «Благо», «Дары Кубани», Almador.

Москва, Светлана Антонова

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