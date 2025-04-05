Снежный ураган приближается к Москве: ожидается до 15 см осадков

В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемой непогоды. Как говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства, в отдельных районах к вечеру 6 апреля может выпасть до 15 см снега.

«В ночь на 6 апреля и в течение всего дня в столичном регионе ожидаются дождь, снег и мокрый снег, отрицательные температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы, что может способствовать образованию гололедицы, усиление ветра с порывами до 17 м/с. Прирост свежевыпавшего снега к вечеру 6 апреля в отдельных районах города может составить до 15 см», – уточнил вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Москва, Светлана Антонова

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