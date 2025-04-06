В Подмосковье выпало до 43% от месячной нормы осадков

В московский регион вернулась снежная зима. Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в отдельных районах Подмосковья выпало более 40% месячной нормы осадков.

«Циклон «Зион» в ночь принес в Москву настоящую зиму! За ночь в столице выпало 3 мм осадков, по югу области: в Наро-Фоминске – 7 мм, Коломне – 9 мм, Серпухове – 10 мм, Михнево – 15 мм или 43% от месячной нормы», – уточнил синоптик в своем телеграм-канале.

Тишковец обратил внимание, что в Центральной России больше всего осадков зафиксировано в Калуге – 15 мм. «Снегопады идут практически в широтном направлении с запада на восток – в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, южнее – осадки переходят в дождь. И это только начало...» – отметил он.

В течение воскресенья временами ожидается сильный снег, метель, гололедица. «Снежный покров составит 5-10 см. Ветер северо-восточный 5-10 м/см, порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0…-3», – прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос».

Москва, Светлана Антонова

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